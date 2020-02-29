Сообщения о гибели в бане российского блогера-миллионника оказались ложными

28 февраля 2020     27
Сообщения о гибели в бане российского блогера-миллионника оказались ложными

Российская блогер Катерина Диденко не погибла в бане в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Девушка самостоятельно вышла на связь. Она рассказала, что находится у дверей реанимации, куда доставили пострадавших. Среди них муж Катерины Валентин Диденко.

По ее словам, она не знает точно, кто погиб в результате инцидента.

Диденко отмечала свой день рождения в компании из около 20 человек в одном из банных комплексов на юге Москвы. В какой-то момент в бассейн высыпали 30 килограммов сухого льда. В результате два человека погибли, еще двое получили сильные химические ожоги.

Источник: Лента.Ру

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