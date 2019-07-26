Соперник Дадашева отказался от десятков тысяч долларов после смерти боксера

26 июля 2019     11
Соперник Дадашева отказался от десятков тысяч долларов после смерти боксера

Пуэрториканский боксер Сабриель Матиас отказался от гонорара, который ему полагался за победу в бою против россиянина Максима Дадашева. Об этом рассказал его представитель Фернандо Газтамбиде, слова которого приводит NBC Washington.

Газтамбиде сообщил, что, когда Матиас узнал о смерти Дадашева, он сказал: «Мне не нужен этот чек». Спортсмен должен был получить 75 тысяч долларов.

Бой между Матиасом и Дадашевым прошел 20 июля. Поединок был остановлен в 11 раунде по инициативе секунданта россиянина. Российский спортсмен был доставлен в больницу, где ему диагностировали отек мозга. Дадашеву сделали операцию и ввели в искусственную кому. 23 июля боксер скончался.

Позднее стало известно, что во время поединка против Матиаса Дадашев пережил инсульт. До боя против пуэрториканца он не уступал ни разу, одержав 13 побед подряд (11 из них нокаутом).

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Источник: Лента.Ру

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