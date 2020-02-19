Соперник Харитонова рассказал о подготовке к бою за чтением Библии

Боец ММА Фернандо Родригес заявил, что при подготовке к схватке с россиянином Сергеем Харитоновым читал Библию.

«Я занимался ментальным тренингом с Андре (наставник Родригеса. — Ред.) еще в Бразилии. Это полезно. Но я думаю, что существенной частью была моя вера, моя вера в Бога и чтение Библии, где я также нахожу сосредоточенность и утешение», — цитирует Родригеса телеканал РЕН ТВ в среду, 19 февраля.

Боец отказался раскрывать свою стратегию и другие детали подготовки к зрелищному поединку. Он отметил, что за несколько дней до схватки сосредоточится на том, чтобы акклиматизироваться. Сейчас Родригес находится в Москве. 20 февраля он примет участие в пресс-конференции, которая пройдет в пресс-центре «Известий».

Родригес добавил, что за несколько дней до встречи с Харитоновым чувствует себя готовым «на 110%».

23 февраля Родригес и Харитонов сразятся на ринге в Белоруссии за звание чемпиона мира в супертяжелой весовой категории по версии WTKF. Зрелищную битву в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ в 23:00 мск.

В этот же день в 7:00 мск РЕН ТВ проведет прямую трансляцию из Лас-Вегаса, где состоится бой Деонтея Уайлдера против британца Тайсона Фьюри. Это будет реванш в супертяжелом весе за звание чемпиона мира. В середине января Уайлдер заявил, что в случае нокаута завершит боксерскую карьеру. Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер встречались на ринге в 2018 году. Тогда судьи не смогли выявить победителя и зафиксировали ничью.

Также РЕН ТВ покажет бой Петроса Ананяна и пуэрториканца Субриэля Матиаса в прямом эфире. В результате поединка с последним летом 2019 года скончался россиянин Максим Дадашев.

Источник: Газета Известия