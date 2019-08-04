Соратник Джонсона заявил о неспособности парламента остановить Brexit

4 августа 2019     33
Соратник Джонсона заявил о неспособности парламента остановить Brexit

Британский премьер-министр Борис Джонсон выведет Соединенное Королевство из Евросоюза до 31 октября, даже если большинство членов палаты общин парламента Великобритании вынесет его правительству вотум недоверия, считает советник главы кабмина Доминик Каммингс. Об этом в субботу, 3 августа, пишет газета The Telegraph.

По его словам, палата общин может решить вынести вотум недоверия Джонсону в сентябре, когда возобновятся заседания, что потенциально приведет к внеочередным выборам. Тем не менее, отметил Каммингс, глава правительства может назначить голосование на даты после 31 октября.

Советник премьера при этом отметил, что даже в таком случае считает наиболее вероятной победу Консервативной партии, передает РБК. Ранее лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин не исключал возможность инициировать вотум недоверия Джонсону, «когда это будет уместно».

Как отмечается, Доминик Каммингс руководил кампанией Vote leave, которая призывала британцев проголосовать на референдуме 2016 года за выход из ЕС. Позже комитет по стандартам и привилегиям палаты общин рекомендовал членам парламента вынести ему предупреждение, поскольку тот не присутствовал на слушании по делу об использовании фейковых новостей в ходе кампании.

30 июля министр по выходу Великобритании из Евросоюза Стивен Баркли заявил, что Соединенное Королевство покинет европейское сообщество 31 октября независимо от того, договорятся стороны об условиях Brexit или нет.

24 июля Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании. В своей программной речи он заявил, что настроен вывести страну из Евросоюза 31 октября «без всяких «но».

Источник: Газета Известия

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