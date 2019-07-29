Соратник Зеленского назвал идею переименования России уделом неудачников

29 июля 2019     6
Соратник Зеленского назвал идею переименования России уделом неудачников

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский подверг критике предложение своего однопартийца Никиты Потураева о переименовании России в «Московию». Об этом 28 июля он заявил в интервью изданию «Страна.ua».

Подобные идеи он назвал калькой неудачников вроде экс-президента страны Петра Порошенко.

Бужанский призвал политиков к более серьезному поведению, чтобы их воспринимали как достойных людей, а также заявил, что подобные предложения «демонстрируют неадекватность».

Помимо этого политик раскритиковал решение Порошенко отмечать «День освобождения от Советского Союза».

«Они просто воспитали часть аудитории в духе, что все советское нужно заменить всем антисоветским. При этом не имея возможности дать нормальную экономику, образование, медицину», — сказал он.

По мнению депутата, историю нельзя изменить: «все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел». Бужанский сделал вывод, что майдан привел лишь к легализации нацизма.

В апреле Верховная рада приняла закон о функционировании украинского языка, который обязывает употреблять государственный язык во всех сферах жизни.

Документ вызвал широкий резонанс как на Украине, так и за ее пределами. Россия и Венгрия заявили, что закон нарушает права национальных меньшинств.

Вместе с тем советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев решил, что русский язык в его стране существенно отличается от того, на котором говорят в России. Помимо всего прочего он предложил переименовать Россию на картах в «Московию».

В ответ на это депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко предложил переименовать Украину в Малороссию и жителей страны соответствующим образом.

Источник: Газета Известия

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