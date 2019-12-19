Соседство с Путиным оценили в три миллиона рублей

Минимальная стоимость индивидуального жилья на 2-й линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге, где расположена квартира президента России Владимира Путина, составляет 2,9 миллиона рублей — столько просят за небольшую студию в одном из домов, следует из материалов агентства «Невский Простор», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Риелторы агентства выяснили, за сколько в настоящее время можно поселиться по соседству с «домом Путина». В самом здании №17 на 2-й линии Васильевского острова не продается ни одной квартиры — последнее предложение здесь выходило в продажу осенью 2017-го.

Материалы по теме

00:06 — 7 февраля

В окрестных домах экспонируется 21 квартира. Больше всего объектов с тремя комнатами и студий — по семь единиц. Меньше всего «двушек» — один объект. Цены на студии составляют от 2,9 миллиона до 3,4 миллиона рублей, на «однушки» — от 7,2 миллиона до 15 миллионов рублей. Среди трехкомнатных квартир на 2-ой линии самая дорогая обойдется в 20 миллионов, а самая доступная — в 9 миллионов рублей. Четырехкомнатные варианты оценили в 9,5-31 миллион рублей.

«Васильевский остров — место контрастов, — отмечают эксперты. — Так, в районе можно найти и элитную недвижимость и ту, что рассчитана на массовый спрос. Само по себе это достаточно уникально. Спрос на локацию находится на устойчиво высоком уровне».

Согласно данным ряда СМИ, Путин приобрел квартиру в доме №17 на 2-й линии Васильевского острова в 1992 году. В 2007-м вокруг жилища разгорелся громкий скандал: Алексей Ковалев, бывший в ту пору депутатом петербургского парламента, заявил, что дому, где находится квартира Путина, грозит обрушение. Политик утверждал, что в одном из помещений здания сделали незаконную перепланировку. Коммунальщики опровергли это утверждение. Спустя 12 лет дом стоит на прежнем месте и не признан аварийным.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру