Составлена карта выселения темнокожих из городов США

27 февраля 2020     18
Составлена карта выселения темнокожих из городов США

Журналисты BuzzFeed News составили карты выселения темнокожих из городов США. Наибольший отток афроамериканцев зафиксировали в Окленде, Атланте и Нью-Йорке.

Как утверждают составители карт, джентрификация (реконструкция пришедших в упадок городских кварталов путем благоустройства и последующего привлечения более состоятельных жителей — прим. «Ленты.ру») привела к миграции темнокожих и латиноамериканцев из самых благополучных и облагороженных районов по всей территории США. Чтобы наглядно продемонстрировать факт вытеснения белым населением, было выбрано пять самых развитых городов страны. Также исследовали, как изменилась демографическая ситуация в каждом из этих мегаполисов в период между 2000 и 2017 годами.

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В центре внимания оказался город Окленд (штат Калифорния). Как демонстрирует карта, темнокожее население и латиноамериканцы активнее всего покидают район залива, что связано с подорожанием недвижимости. Напротив, в Вашингтоне выбранная категория граждан уезжает из центральных районов. Численность темнокожего населения здесь за 17 лет упала на 69 процентных пунктов. В Атланте (штат Джорджия) сокращение превысило 45 процентных пунктов, а численность белого населения одновременно выросла на ту же величину. Наибольший отток афроамериканцев зафиксировали в центральных кварталах города.

Апогей джентрификации зафиксировали в Нью-Йорке, который журналисты в связи с ситуацией окрестили местом крайностей. С 2000 года город сильно изменился, что привело к ощутимому оттоку темнокожих. Ученые Калифорнийского университета даже обнаружили особые «островки отчуждения» в отношении афроамериканцев. Основная часть таких зон сосредоточена в центре города, в особенности на Манхэттене, в Бруклине и Квинсе.

Ранее власти Нью-Йорка приняли специальные меры по разгрузке социального жилья и контролю роста числа бомжей. Они предложили застройщикам размещать малообеспеченные семьи в пустующих квартирах в элитных районах Нью-Йорка. Взамен власти пообещали девелоперам ряд налоговых льгот. Программа рассчитана на семьи с низким доходом, у которых нет своего дома.

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Источник: Лента.Ру

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