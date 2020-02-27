Составлена карта выселения темнокожих из городов США

Журналисты BuzzFeed News составили карты выселения темнокожих из городов США. Наибольший отток афроамериканцев зафиксировали в Окленде, Атланте и Нью-Йорке.

Как утверждают составители карт, джентрификация (реконструкция пришедших в упадок городских кварталов путем благоустройства и последующего привлечения более состоятельных жителей — прим. «Ленты.ру») привела к миграции темнокожих и латиноамериканцев из самых благополучных и облагороженных районов по всей территории США. Чтобы наглядно продемонстрировать факт вытеснения белым населением, было выбрано пять самых развитых городов страны. Также исследовали, как изменилась демографическая ситуация в каждом из этих мегаполисов в период между 2000 и 2017 годами.

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00:01 — 12 октября 2019

В центре внимания оказался город Окленд (штат Калифорния). Как демонстрирует карта, темнокожее население и латиноамериканцы активнее всего покидают район залива, что связано с подорожанием недвижимости. Напротив, в Вашингтоне выбранная категория граждан уезжает из центральных районов. Численность темнокожего населения здесь за 17 лет упала на 69 процентных пунктов. В Атланте (штат Джорджия) сокращение превысило 45 процентных пунктов, а численность белого населения одновременно выросла на ту же величину. Наибольший отток афроамериканцев зафиксировали в центральных кварталах города.

Апогей джентрификации зафиксировали в Нью-Йорке, который журналисты в связи с ситуацией окрестили местом крайностей. С 2000 года город сильно изменился, что привело к ощутимому оттоку темнокожих. Ученые Калифорнийского университета даже обнаружили особые «островки отчуждения» в отношении афроамериканцев. Основная часть таких зон сосредоточена в центре города, в особенности на Манхэттене, в Бруклине и Квинсе.

Ранее власти Нью-Йорка приняли специальные меры по разгрузке социального жилья и контролю роста числа бомжей. Они предложили застройщикам размещать малообеспеченные семьи в пустующих квартирах в элитных районах Нью-Йорка. Взамен власти пообещали девелоперам ряд налоговых льгот. Программа рассчитана на семьи с низким доходом, у которых нет своего дома.

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Источник: Лента.Ру