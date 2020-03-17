Составлен портрет российского любителя пива

Составлен портрет среднего покупателя пива в России. Описание сделано на основании исследования холдинга «Ромир», оно имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Выяснилось, что чаще других пиво покупают россияне в возрасте от 30 до 40 лет (40 процентов). У 55 процентов покупателей пива есть высшее образование. «Говоря о семьях покупателей пива, чаще всего они состоят в браке (74 процента), однако не имеют детей (60 процентов)», — говорится в исследовании.

«Говоря о медиапотреблении покупателей пива в 2019 году, стоит сказать, что лидером по среднедневному охвату радиослушания стала “Европа Плюс”. Кроме нее данная категория покупателей слушала “Love Радио”, “Русское Радио” и “Ретро ФМ”», — указали аналитики. Наиболее популярными приложениями среди любителей пива оказались мессенджер WhatsApp, браузер Google Chrome и соцсеть «ВКонтакте».

Ранее в марте стало известно, что депутаты Госдумы доработали законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в заведениях, расположенных в жилых домах. Документ направлен на борьбу с так называемыми наливайками, которые мешают жителям домов.

Источник: Лента.Ру