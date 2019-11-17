Состав сборной России по футболу посчитали «одним из самых слабых в истории»

17 ноября 2019     20
Состав сборной России по футболу посчитали «одним из самых слабых в истории»

Бывший защитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал поражение национальной команды в матче квалификационного турнира чемпионата Европы-2020 с Бельгией (1:4). Его слова приводит «Чемпионат.com».

50-летний эксперт подчеркнул, что на поле увидел команду «разного уровня». По его мнению, бельгийцы не испытали трудностей в матче с россиянами и «даже не пропотели».

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22:19 — 16 ноября

«Претензий к игрокам нет — они старались, бились. Просто, к сожалению, у нас сейчас такой уровень. Так вышло, что эта сборная — одна из самых слабых за всю историю», — отметил он.

16 ноября сборная России уступила Бельгии со счетом 1:4. Единственный гол в составе россиян забил защитник «Спартака» Георгий Джикия. Обе команды уже обеспечили себе участие на чемпионате Европы-2020.

Канчельскис известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» и «Глазго Рейнджерс». Он защищал цвета трех сборных — СССР, СНГ и России. В составе команды СНГ он принял участие в чемпионате Европы-1992.

Источник: Лента.Ру

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