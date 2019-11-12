Сотню ФАПов отремонтируют в Брянской области

12 ноября 2019     9
Сотню ФАПов отремонтируют в Брянской области

В Брянской области в следующем году планируют отремонтировать сто фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

С соответствующего инициативой в областную думу обратился губернатор региона Александр Богомаз. Он предложил внести изменения в проект бюджета на 2020 год, пишет интернет-газета «Брянские новости».

В рамках проект здания ФАПов отремонтируют и оборудуют в соответствии с современными требованиями.

В конце сентября в Брянскую область прибыли 15 новых машин скорой помощи. За счет средств из федерального бюджета брянские больницы получили 21 машину весной 2019 года, а до конца года в область должны поступить еще 22 автомобиля экстренных служб.

Источник: Газета Известия

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