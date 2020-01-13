Сотовые операторы объяснили повышение стоимости тарифов на связь

На текущей неделе два российский оператора сотовой связи повысят стоимость архивных тарифов, сообщает в понедельник, 13 января, «РИА Новости».

Изменения в тарификации «Мегафона» начнут действовать с 13 января, а «ВымпелКома» (торговая марта «Билайн») — с 16 января.

В компании «Мегафон» пояснили, что новые требования вводятся с учетом роста потребления услуг клиентами и не затронут большое количество абонентов.

В свою очередь, представители «ВымпелКома» связали нововведения с тратами компании на реализацию требований законодательства и развитие инфраструктуры.

В МТС от комментариев о возможном повышении тарифов отказались, а пресс-служба Tele2 пока не ответила на запрос агентства.

В декабре эксперты Content Review предсказали в 2020 году повышение тарифов мобильных операторов на 17-18%, в частности, из-за реализации требований «пакета Яровой» и закона о суверенном Рунете.

Летом 2018 года в России вступил в силу свод антитеррористических законов, известный как «пакет Яровой». Правила, в частности, предусматривают хранение компаниями трафика в течение шести месяцев и предоставление их по запросу спецслужб.

1 ноября 2019 года начал действовать так называемый закон о суверенном интернете, необходимый для того, чтобы обеспечивать устойчивость Рунета в том случае, если глобальная инфраструктура отключится.

Источник: Газета Известия