Сотовые операторы объяснили повышение стоимости тарифов на связь

13 января 2020     14
Сотовые операторы объяснили повышение стоимости тарифов на связь

На текущей неделе два российский оператора сотовой связи повысят стоимость архивных тарифов, сообщает в понедельник, 13 января, «РИА Новости».

Изменения в тарификации «Мегафона» начнут действовать с 13 января, а «ВымпелКома» (торговая марта «Билайн») — с 16 января.

В компании «Мегафон» пояснили, что новые требования вводятся с учетом роста потребления услуг клиентами и не затронут большое количество абонентов.

В свою очередь, представители «ВымпелКома» связали нововведения с тратами компании на реализацию требований законодательства и развитие инфраструктуры.

В МТС от комментариев о возможном повышении тарифов отказались, а пресс-служба Tele2 пока не ответила на запрос агентства.

В декабре эксперты Content Review предсказали в 2020 году повышение тарифов мобильных операторов на 17-18%, в частности, из-за реализации требований «пакета Яровой» и закона о суверенном Рунете.

Летом 2018 года в России вступил в силу свод антитеррористических законов, известный как «пакет Яровой». Правила, в частности, предусматривают хранение компаниями трафика в течение шести месяцев и предоставление их по запросу спецслужб.

1 ноября 2019 года начал действовать так называемый закон о суверенном интернете, необходимый для того, чтобы обеспечивать устойчивость Рунета в том случае, если глобальная инфраструктура отключится.

Источник: Газета Известия

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