Сотрудники ФСБ и МВД перекрыли нелегальный канал вывода денег за рубеж

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России разоблачили группу злоумышленников, которые за три года вывели за рубеж по фальшивым документам более 1 млрд рублей. Организатор преступной группы задержана в Москве. Об этом сообщила в пятницу, 11 октября, официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов, передает ТАСС.

Представитель МВД рассказала, что правоохранители провели в Московском регионе и в Санкт-Петербурге более 20 обысков, в ходе которых изъяли более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также более 23 млн рублей.

По словам Волк, задержана предполагаемый организатор противоправной деятельности — 34-летняя женщина. Ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

2 октября в Санкт-Петербурге задержали двух адвокатов, которые подозреваются в покушении на мошенничество. Они потребовали с местного жителя передать им 10 млн рублей якобы для последующей передачи неустановленным сотрудникам следственного отдела за принятие ими процессуального решения о непривлечении его к уголовной ответственности.

Источник: Газета Известия