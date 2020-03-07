Сотрудник охраны бывшего вице-премьера Италии заразился коронавирусом

Полицейский из охраны бывшего вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини заразился коронавирусом, сообщило 6 марта издание il Giornale со ссылкой на источники в возглавляемой им партии «Лига».

Уточняется, что инфекция обнаружена у сотрудника, который находился во второй машине, из тех, которые на постоянной основе сопровождают автомобиль Сальвини.

В свою очередь, бывший вице-премьер в Facebook заявил, что никогда не контактировал с зараженным полицейским и чувствует себя хорошо.

«Я в порядке, я никогда не общался с полицейским, у которого выдало положительный результат [на коронавирус], но я сделаю все, что от меня попросят органы здравоохранения, как и любой другой гражданин», — написал чиновник.

По данным на 6 марта число жертв коронавируса в Италии достигло 197, общее число инфицированных превышает 4,6 тыс.

Накануне посол Италии в России Паскуале Терраччано посоветовал людям, которые хотят посетить Италию, проверять информацию о положении регионов и о развитии чрезвычайных ситуаций на портале департамента гражданской защиты. Ранее посольство России в этой стране рекомендовало согражданам не ездить на север Италии из-за распространения COVID-19.

Вспышка SARS-CoV-2 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Инфекция распространилась более чем в 80 странах. По данным ВОЗ, число заболевших коронавирусом в мире почти достигло 100 тыс. человек.

Источник: Газета Известия