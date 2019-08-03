Сотрудник Росгвардии пострадал во время несанкционированной акции в Москве

3 августа 2019     9
Сотрудник Росгвардии пострадал во время несанкционированной акции в Москве

Сотрудник Росгвардии получил травму во время несанкционированной акции в Москве. Об этом 3 августа сообщается на сайте ведомства.

Мужчина пострадал после того, как один из участников акции оказал ему сопротивление. Подозреваемый был задержан и передан полицейским, а росгвардейца госпитализировали.

Ранее в этот же день в столичном главке МВД сообщили, что в несогласованной акции в центре Москвы приняли участие порядка 1500 человек, а задержано около 600.

Ранее в субботу появилась информация о задержании одного из организаторов мероприятия Любови Соболь. Накануне ей было вынесено предостережение. В столичной прокуратуре предупредили ее, что любые попытки провести 3 августа массовое несогласованное публичное мероприятие — «прямое нарушение закона».

Правительство Москвы предоставило организаторам акции 3 августа площадку на проспекте Академика Сахарова, однако те намеревались устроить митинг на Лубянской площади и после ответа мэрии отозвали заявку. 2 августа власти согласовали проведение двух акций 10 и 11 августа численностью до 100 тыс. человек каждая. Для обоих мероприятий одобрили площадку на проспекте Академика Сахарова.

Предыдущая несанкционированная акция в центре Москвы прошла 27 июля, выйти на улицы людей призывали снятые с регистрации кандидаты на участие в выборах в Мосгордуму. МВД предупреждало о незаконности мероприятия, но, несмотря на это, на митинг собралось около 3,5 тыс. человек. В ходе акции дебоширы применили перцовый баллончик, распылили газ, прорвали оцепление и частично заблокировали движение по Тверской улице.

В результате было задержано более 1 тыс. человек, из которых около 600 не являются москвичами. Арестован 61 человек, еще 161 оштрафован. Возбуждено несколько уголовных дел о массовых беспорядках и насилии в отношении представителей власти (ч. 1–3 ст. 212 УК РФ и ст. 318 УК РФ), четверым участникам акции предъявлены обвинения.

Источник: Газета Известия

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