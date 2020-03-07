«Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» в матче плей-офф КХЛ

Московский «Спартак» обыграл на домашней арене в овертайме столичное «Динамо» в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча состоялась 6 марта в спорткомплексе «ЦСКА Арена». Хозяева сначала уступали своим соперника со счетом 0:3, однако в итоге сумели повернуть ход игры и завершить матч своей победой (5:4).

В первые пять минут встречи хоккеисты «Динамо» занесли три шайбы в ворота противников, однако уже к концу первого периода игроки «Спартака» забили два ответных гола.

По итогам второго тайма «Динамо» удерживал лидерство в матче, поскольку команды заработали по одной шайбе. Тем не менее на 58-й минуте «Спартак» сровнял счет и вывел игру в овертайм, где занес в ворота соперников победную шайбу.

2 марта на «ВТБ Арене» хоккейные клубы «Динамо» и «Спартак» провели первый матч первого раунда плей-офф КХЛ. Тогда со счетом 5:1 победили первые. Вторую встречу на домашней арене со счетом 4:3 также выиграли хоккеисты «Динамо».

Следующее противостояние команд состоится в воскресенье, 8 марта.

Источник: Газета Известия