«Спартак» опять проиграл

Московский «Спартак» проиграл «Уфе» в матче десятого тура чемпионата России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в пятницу, 20 сентября, в Уфе и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 13-й минуте в свои ворота отправил защитник «Спартака» Николай Рассказов.
Для красно-белых это поражение стало четвертым подряд во всех турнирах. В рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) москвичи уступили в третьем матче подряд.
15 сентября генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб не планирует увольнять главного тренера Олега Кононова. В текущем сезоне московский клуб не сумел пробиться в групповой этап Лиги Европы, а также вылетел из национального Кубка — соответствующие задачи были поставлены перед Кононовым в мае.
Источник: Лента.Ру
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