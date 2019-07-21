«Спартак» осудил избиение своих фанатов полицией в Ростове-на-Дону

21 июля 2019     14
«Спартак» осудил избиение своих фанатов полицией в Ростове-на-Дону

Московский «Спартак» отреагировал на применение силы со стороны полиции во время задержания болельщиков красно-белых после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом». Об этом сообщает РБК.

В заявлении красно-белых подчеркивается, что клуб возмущен тем, что в отношении фанатов была применена «грубая физическая сила». «Твердо убеждены, что применения грубой физической силы со стороны ОМОНа можно было избежать, и осуждаем такие действия ростовской полиции», — говорится в заявлении.

На инцидент также отреагировала РПЛ. В заявлении организации указано, что потасовка возникла при попытке других болельщиков отбить у полиции тех, кого должны были задержать.

Инцидент произошел после матча «Ростова» и «Спартака». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Источник: Лента.Ру

Сейчас читают:

На Крым снова надвигаются дожди
На Крым снова надвигаются дожди

Уже со вторника жаркая погода на полуострове сменится грозами и ливнями. Как объясняют в Крымском гидрометцентре, виноваты атмосферные фронтальные разделы, …


«Спартак» осудил избиение своих фанатов полицией в Ростове-на-Дону
«Спартак» осудил избиение своих фанатов полицией в Ростове-на-Дону

Московский «Спартак» отреагировал на применение силы со стороны полиции во время задержания болельщиков красно-белых после встречи второго тура Российской премьер-лиги …


Феодосийских пенсионеров атакуют фальшивые газовщики
Феодосийских пенсионеров атакуют фальшивые газовщики

Стук в двери пенсионерки. С порога: «Проверка газа!» Так начинается посещение работником ООО «ОблГазСервиса» квартир феодосийских пенсионеров. Если попросят – …


Вести Севастополь. События недели 21.07
Вести Севастополь. События недели 21.07.2019

Главные темы программы: – Борьба за жизнь! Как люди на Северной стороне пытаются выжить  в спартанских условиях? – Следы трагедии …


Австралийский пловец отказался стоять на подиуме ЧМ с соперником, замешанным в допинг-скандале
Австралийский пловец отказался стоять на подиуме ЧМ с соперником, замешанным в допинг-скандале

Австралийский пловец Мак Хортон на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском городе Кванджу во время награждения после заплыва …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты