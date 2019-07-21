«Спартак» осудил избиение своих фанатов полицией в Ростове-на-Дону

Московский «Спартак» отреагировал на применение силы со стороны полиции во время задержания болельщиков красно-белых после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом». Об этом сообщает РБК.

В заявлении красно-белых подчеркивается, что клуб возмущен тем, что в отношении фанатов была применена «грубая физическая сила». «Твердо убеждены, что применения грубой физической силы со стороны ОМОНа можно было избежать, и осуждаем такие действия ростовской полиции», — говорится в заявлении.

На инцидент также отреагировала РПЛ. В заявлении организации указано, что потасовка возникла при попытке других болельщиков отбить у полиции тех, кого должны были задержать.

Инцидент произошел после матча «Ростова» и «Спартака». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Источник: Лента.Ру