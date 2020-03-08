«Спартак» победил «Динамо» в четвертом матче Кубка Гагарина

Столичная хоккейная команда «Спартак» обыграла московское «Динамо» в четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина в воскресенье, 8 марта.

Встреча серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошла на домашнем стадионе ЦСКА Арена и закончилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых. В пользу «Спартака» забили Артем Федоров (10-я минута), Илья Зубов (12) и Каспарс Даугавиньш (34). У гостей шайбы забросили Вадим Шипачев (43) и Андре Петерссо (59) за 19 секунд до конца игры, передает «Газета.ру».

Счет в серии для команд стал равным — 2-2.

10 марта состоится 5-й матч между бело-голубыми и гладиаторами на домашней площадке «Динамо».

Капитан «Динамо» Вадим Шипачев провел свой 700-й матч в лиге, став шестым хоккеистом, достигшим такого результата. Ранее данную отметку преодолели хоккеисты Сергей Мозякин, Евгений Бирюков, Денис Кокарев, Данис Зарипов и Илья Каблуков.

Ранее 6 марта московский «Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» в третьем матче первого раунда в Западной конференции.

Источник: Газета Известия