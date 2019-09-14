«Спартак» уступил «Уралу» в матче чемпионата России по футболу

14 сентября 2019     12
«Спартак» уступил «Уралу» в матче чемпионата России по футболу

Футболисты московского «Спартака» проиграли екатеринбургскому «Уралу» со счетом 1:2 в матче 9-го тура РПЛ — это уже третье домашнее поражение клуба подряд.

До этого «красно-белые» уступили португальской «Браге» (1:2) в матче 4-го квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы и питерскому «Зениту» (0:1) в игре предыдущего тура чемпионата России.

В составе команды победителей голами отметились нападающий Владимир Ильин (48-я минута) и полузащитник Отман Эль-Кабир (60-я минут). У москвичей единственный гол оформил защитник Самуэль Жиго (12-я минута).

В настоящее время в активе «Урала» 13 очков и он находится на восьмой строчке турнирной таблицы, у «Спартака» 14 очков и шестое место.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Уфой», а «Урал» в гостях встретится с тульским «Арсеналом».

Источник: Газета Известия

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