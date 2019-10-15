Спасенной в Норильске медведице выбрали имя

15 октября 2019     13
Спасенной в Норильске медведице выбрали имя

Пойманной в Норильске и отправленной в красноярский зоопарк белой медведице дали имя Марфа, сообщается в группе парка «Роев ручей» во «ВКонтакте».

«Да, как говорится, нам ли, Марфуша, быть в печали», — поигрались с именем авторы публикации.

Имя для зверя выбирали с помощью конкурса, итоги которого объявили 10 октября на радио.

В комментариях к посту некоторые пользователи удивились такому выбору. «Жуть какая. А в “лидерах” этого имени не было», — написала одна из девушек. Вторая отметила, что вариант «Нора» нравился большинству.

Белую медведицу поймали возле Норильска в середине июня. По одной из версий, в город она попала, став жертвой контрабандистов. Тогда она была грязная, худая, измученная стрессом и копалась в земле и снегу в поисках еды. Ее перевезли в «Роев ручей», откормили, социализировали, переселили в новый вольер со стационарным бассейном. Пока не известно, когда ее выпустят и будут ли это делать.

Источник: Лента.Ру

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