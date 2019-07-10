Спасшего детей от мусульман россиянина отказались отдавать под суд

10 июля 2019     18
Спасшего детей от мусульман россиянина отказались отдавать под суд

Россиянин Денис Лисов, сбежавший из Швеции в Польшу с тремя своими дочерьми, не будет выдан королевству. Такое решение принял окружной суд Варшавы, сообщает ТАСС.

По словам судьи Дариуша Лубовского, экстрадиция россиянина на основании европейского ордера на арест нарушает его свободы и права человека. «Шведские власти отобрали у гражданина России троих детей исключительно по причине психической болезни их матери, поставив Дениса Лисова в условия, которые он не мог выполнить», — заявил он.

Судья указал, что детей затем поместили в мусульманскую семью с чуждой для них культурой и религией, что могло негативно повлиять на их здоровье и психику. Отмечается, что в такой ситуации отец не смог спокойно смотреть на происходящее.

Швеция в июне объявила Лисова в международный розыск.

Сейчас читают:

Зеленский решил превратить Чернобыль в магнит
Зеленский решил превратить Чернобыль в магнит

 


«Я за этого дебила тянул мазу ..
«Я за этого дебила тянул мазу … »

 


Врачи из Морозовской больницы Москвы вновь работают в Севастополе
Врачи из Морозовской больницы Москвы вновь работают в Севастополе

Сегодня и завтра в городской больнице номер пять консультации, мастер-классы и научные конференции проводят врачи московской Морозовской больницы. Такой обмен …


Вести Севастополь 10.07.2019
Вести Севастополь 10.07.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Как избавиться от неприятного запаха на Античном проспекте? Коммунальные службы нашли решение давней проблемы. – Решением …


Спасшего детей от мусульман россиянина отказались отдавать под суд
Спасшего детей от мусульман россиянина отказались отдавать под суд

Россиянин Денис Лисов, сбежавший из Швеции в Польшу с тремя своими дочерьми, не будет выдан королевству. Такое решение принял окружной …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты