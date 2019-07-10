Спасшего детей от мусульман россиянина отказались отдавать под суд

Россиянин Денис Лисов, сбежавший из Швеции в Польшу с тремя своими дочерьми, не будет выдан королевству. Такое решение принял окружной суд Варшавы, сообщает ТАСС.

По словам судьи Дариуша Лубовского, экстрадиция россиянина на основании европейского ордера на арест нарушает его свободы и права человека. «Шведские власти отобрали у гражданина России троих детей исключительно по причине психической болезни их матери, поставив Дениса Лисова в условия, которые он не мог выполнить», — заявил он.

Судья указал, что детей затем поместили в мусульманскую семью с чуждой для них культурой и религией, что могло негативно повлиять на их здоровье и психику. Отмечается, что в такой ситуации отец не смог спокойно смотреть на происходящее.

Швеция в июне объявила Лисова в международный розыск.