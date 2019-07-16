Специалисты зафиксировали рост кибератак на умные устройства

Умные устройства –– часы, смарт-телевизоры, детские игрушки, видеорегистраторы и холодильники –– во всем мире в 2018 году подвергались вирусным атакам в четыре раза чаще, чем годом ранее. Такие данные «Известиям» предоставила антивирусная лаборатория «Доктор Веб».
По мнению аналитиков, в этом году атак будет еще больше. Только за первые шесть месяцев зарегистрировано 71,5 млн таких инцидентов, а к концу декабря их количество может перевалить уже за 100 млн.
Вредоносные программы могут блокировать работу интернета вещей (IoT) и передавать контроль над ними злоумышленникам. В России таких гаджетов пока не много, но интенсивность атак на них растет, предупреждают эксперты.
Как показал проведенный компанией анализ, самая популярная категория программного обеспечения у злоумышленников –– троянцы для проведения DDoS-атак. На втором месте –– вредоносный софт, позволяющий управлять умными устройствами без ведома владельцев, красть с них данные пользователей, менять алгоритмы их работы. Кроме того, набирают популярность программы, позволяющие втайне от хозяев устройств генерировать на них (майнить) криптовалюту.
Полностью материал читайте в свежем номере «Известий» от 17 июля
Источник: Газета Известия
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