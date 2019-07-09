Спецпосланник генсека ООН по Сирии прибыл в Дамаск

Специальный посланник Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по Сирийской Арабской Республике (САР) Гейр Педерсен прибыл во вторник в Дамаск. Об этом сообщил источник в международной организации.

По его словам, визит спецпосланника продлится три дня. О запланированных встречах и переговорах Педерсена информации не приводится, отмечает 9 июля «РИА Новости». В марте Гейр Педерсен провел в Дамаске встречу с министром иностранных дел САР Валидом Муаллемом, напоминает «Федеральное агентство новостей».

В конце мая дипломат отметил, что встречи госсекретаря США Майка Помпео с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым дали позитивную динамику политическому процессу урегулирования ситуации в Сирии.

Гейр Педерсен сменил на посту Стаффана де Мистуру, который освободил его в конце ноября 2018 года «исключительно по причинам личного характера».

Вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике (САР) начался в марте 2011 года. В 2014 году США и их союзники приступили к военной операции по борьбе с террористами «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. При этом в САР проамериканская коалиция действует без согласия официального Дамаска и одобрения ООН, на что неоднократно указывали сирийские власти, требуя вывести иностранный контингент с территории страны.

Источник: Газета Известия