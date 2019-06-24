Спикер парламента Ингушетии рассказал о планах Евкурова после отставки

Спикер парламента Ингушетии Магомед Яндиев заявил, что Юнус-Бек Евкуров, объявивший о своей отставке с поста главы республики, может продолжить карьеру по военной линии. Об этом он рассказал в понедельник, 24 июня, в беседе с ТАСС.

«Он отработал сполна, легкие участки ему не доставались, и следующий будет такой же. Продолжит службу по военной линии», — сказал Яндиев.

Он также отметил огромный вклад Евкурова в развитие Ингушетии и заявил, что в настоящее время благодаря ему республика живет спокойной. По словам Яндиева, при Евкурове были решены многие проблемы в социальной сфере. В том числе были построены ледовые дворцы и спортивные площадки.

Ранее 24 июня Евкуров подал в отставку. Он напомнил, что в соответствии с законом его полномочия истекают в 2023 году. Евкуров объяснил свое решение разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики.

Юнус-Бек Евкуров — офицер, Герой России. Возглавил Ингушетию в тяжелый для региона период, после отставки Мурата Зязикова в октябре 2008 года.

При его правлении в республике уровень безработицы с 52% сократился 26%. Также были значительно усилены экономический, агропромышленный и промышленный секторы региона.

Евкуров активно боролся с терроризмом , при этом 22 июня 2009 года сам пережил покушение. Машина, которая вклинилась в его кортеж взорвалась. Охранник Евкурова погиб, сам глава республики и еще два человека были госпитализированы.

Источник: Газета Известия