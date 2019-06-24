Спикер парламента Ингушетии рассказал о планах Евкурова после отставки

24 июня 2019     11
Спикер парламента Ингушетии рассказал о планах Евкурова после отставки

Спикер парламента Ингушетии Магомед Яндиев заявил, что Юнус-Бек Евкуров, объявивший о своей отставке с поста главы республики, может продолжить карьеру по военной линии. Об этом он рассказал в понедельник, 24 июня, в беседе с ТАСС.

«Он отработал сполна, легкие участки ему не доставались, и следующий будет такой же. Продолжит службу по военной линии», — сказал Яндиев.

Он также отметил огромный вклад Евкурова в развитие Ингушетии и заявил, что в настоящее время благодаря ему республика живет спокойной. По словам Яндиева, при Евкурове были решены многие проблемы в социальной сфере. В том числе были построены ледовые дворцы и спортивные площадки.

Ранее 24 июня Евкуров подал в отставку. Он напомнил, что в соответствии с законом его полномочия истекают в 2023 году. Евкуров объяснил свое решение разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики.

Юнус-Бек Евкуров — офицер, Герой России. Возглавил Ингушетию в тяжелый для региона период, после отставки Мурата Зязикова в октябре 2008 года.

При его правлении в республике уровень безработицы с 52% сократился 26%. Также были значительно усилены экономический, агропромышленный и промышленный секторы региона.

Евкуров активно боролся с терроризмом , при этом 22 июня 2009 года сам пережил покушение. Машина, которая вклинилась в его кортеж взорвалась. Охранник Евкурова погиб, сам глава республики и еще два человека были госпитализированы.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

Севастополь в новом формате отметит День молодежи
Севастополь в новом формате отметит День молодежи

28 июня в 19:00 на набережной Корнилова для горожан и гостей Севастополя устроят яркий праздник в честь Дня молодежи. В …


Татьяна Лобач добилась бесплатного проезда на катере к пляжам Балаклавы
Татьяна Лобач добилась бесплатного проезда на катере к пляжам Балаклавы

В ходе приема граждан по личным вопросам заместителем секретаря Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия», депутатом Законодательного собрания Севастополя Татьяной Лобач был …


Форум "Армия-2019"
Форум "Армия-2019". Программа мероприятий в Севастополе

С 28 по 30 июня в Севастополе пройдет международный военно-технический форум “Армия-2019”. 28 июня 10:00 – торжественное открытие форума “Армия …


Аптеки Севастополя приспособят для инвалидов
Аптеки Севастополя приспособят для инвалидов

Пять аптек Гагаринского района не оборудованы для инвалидов, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя в понедельник. «…аптеки района, принадлежащие ООО «Гезель», ООО …


«Калашников» представил гражданскую версию автомата АК-12
«Калашников» представил гражданскую версию автомата АК-12

Концерн «Калашников» на традиционной ежегодной презентации представил гражданскую версию автомата АК-12. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости «АК-12 оказался …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты