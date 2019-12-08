Спикер Рады назвал срок снятия неприкосновенности с Порошенко

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что неприкосновенность с бывшего президента страны Петра Порошенко будет снята в начале 2020 года. Об этом он рассказал изданию «Новое время».

Говоря о том, что ждет Порошенко, спикер украинского парламента отметил, что этот вопрос не в его компетенции. По словам Разумкова, он не генеральный прокурор, а глава рады.

«Ходатайство на снятие депутатской неприкосновенности, задержание, аресты — сугубо прерогатива генпрокурора. По состоянию на сегодня таких обращений от него к нам не поступало», — объяснил он журналистам в воскресенье, 8 декабря.

Пройдет ли отдельное голосование в Раде до конца года по вопросу снятия неприкосновенности с Порошенко, Разумков не ответил.

Имя бывшего президента Украины фигурирует в 13 уголовных делах. Политика подозревают в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, коррупционных преступлениях, незаконном приобретении телеканала «Прямой», злоупотреблении властью и легализации незаконных доходов от продажи завода «Кузница на Рыбальском», на который наложен арест.

Источник: Газета Известия