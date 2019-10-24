«Способная задушить бедрами» полуголая сотрудница больницы прославилась в сети

Фотография китайской культуристки Юань Хэжун перед свадьбой впечатлило пользователей Instagram. Об этом сообщает AsiaOne.

На снимке женщина стоит в нижнем белье и готовится примерить свадебное платье. Поклонников поразили ее накачанный пресс, мускулистые руки и массивные бедра. Кто-то заметил, что такими бедрами можно раздавить человека. В другом комментарии ее сравнивают с персонажем игры Street Fighter Чунь Ли.

Фото опубликовано @yuanherong1229

Юань Хэжун пользуется определенной известностью среди китайских пользователей интернета и в прошлом участвовала в состязаниях бодибилдеров. Она имеет медицинское образование. «Я работаю врачом и подрабатываю моделью, а не тренером по фитнесу», — писала женщина в одном из постов в Instagram.

В 2017 году стало известно, что 94-летняя жительница китайской провинции Чжэцзян прославилась в сети после того, как информация о ее увлечении кунг-фу появилась в интернете. Она ежедневно занималась спортом, а в качестве оружия использовала деревянную палку

Источник: Лента.Ру