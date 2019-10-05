Спрогнозирован сценарий ядерной войны в 2025 году

Ядерная война может в 2025 году разгореться между Индией и Пакистаном, пишет Der Standard. Последствия такого столкновения будут катастрофическими – мир погрузится во тьму на 10 лет. К такому выводу пришли ученые из Колорадского университета в Боулдере и Ратгерского университета.

«Хотя между этими странами периодически вспыхивали небольшие войны, каждая из них накапливала ядерное оружие в надежде создать угрозу, слишком страшную для того, чтобы в дальнейшем конфликт разрастался», – отмечает газета.

Однако, по мнению ученых, эскалация ситуации в Кашмире может привести к реальной ядерной войне. На данный момент у Индии и Пакистана по 150 ядерных боеголовок, а к 2025 году их число увеличится до 200.

Согласно прогнозу специалистов, ядерная катастрофа будет развиваться в несколько этапов, при этом не ограничиваясь национальными границами конфликтующих сторон.

Сначала из-за взрывов боеголовок погибнет порядка 50-125 млн человек. Причем многие из них – в пожарах, которые последуют за взрывами.

В то же время в атмосферу попадет около 36 млрд килограмм сажи, которая, сбившись в облака, не пропустит солнечный свет к поверхности Земли. Из-за этого произойдет резкое похолодание, средняя температура на планете опустится на 5 градусов. Рассеются черные облака только через 10 лет.

«Охлаждение замедлит гидрологический цикл и уменьшит количество осадков на 15-30% в глобальном масштабе, причем воздействие будет различным в разных регионах. Например, в Индии и в Центральном Китае количество осадков снизится почти до нуля. На северо-востоке и Среднем Западе США произойдет снижение на 50%», – говорится в материале.

В результате снижения количества осадков уменьшится и плотность энергии в биомассе растений. На суше — на 30%, в океане — на 15%. Это приведет к катастрофической ситуации в сфере сельского хозяйства, и как следствие, к голоду во всем мире.

Индия и Пакистан с 1947 года спорят о принадлежности регионов Кашмир и Джамму.

В сентябре американские ученые смоделировали последствия ядерной войны между Россией и НАТО. По их оценке, даже локальное использование такого оружия приведет к гибели 100 млн человек.

Источник: Газета Известия