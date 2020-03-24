Спрос на решения для организации безопасной удаленки вырос втрое

Массовый переход компаний на работу из дома в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2 повлек за собой повышение спроса на средства для обеспечения безопасного удаленного соединения и контроля подключений. Об этом во вторник, 24 марта, сообщили «Известиям» в пресс-службе системного интегратора Softline.

По данным экспертов компании, спрос на популярные решения на прошлой неделе вырос в три раза, а общие показатели марта уже на 40% превысили февральские.

Переход предприятий к дистанционному формату работы связан с потенциальными рисками для бизнеса. Нагрузка на ИТ-отдел многократно возрастает с появлением необходимости оперативно создать условия для дистанционного подключения сотрудников и управлять резко расширившейся инфраструктурой. Сотрудникам отдела интернет-безопасности сложнее осуществлять контроль над подключениями за пределами защищенного периметра организации.

«В связи с этим наши заказчики все чаще интересуются приобретением лицензий на средства для обеспечения безопасных внешних подключений к корпоративной инфраструктуре. Популярны решения для централизованного управления бизнес-приложениями, обеспечения безопасности мобильных приложений и устройств, предоставления доступа к данным и их хранения в облаке с возможностью контроля и аудита, а также контроля подключений со сквозной видимостью системы и действий пользователей», — рассказала руководитель отдела виртуализации и резервного копирования Елена Пешкова.

Она добавила, что вендоры реагируют на ситуативный спрос, предлагая рынку новые схемы для приобретения продуктов, например, on-premise лицензии, которые можно приобрести по модели подписки.

Эксперты Softline выражают уверенность, что спрос на подписочную модель потребления решений для обеспечения безопасного удаленного доступа и защиты информации, а также услуги по организации контролируемой и безопасной удаленной инфраструктуры продолжит повышаться. Преимуществами подписочной модели являются возможность перевода затрат из капитальных в операционные, быстром внедрении решения и возможности отказа от него при переходе к обычному режиму работы.

20 марта сообщалось, что переход на удаленную работу может привести к дефициту ноутбуков и-за повышенного спроса на эти устройства.

К 23 марта в России диагностировано 438 случаев заболевания COVID-19. 17 человек вылечились.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным международного статистического бюро Worldometer на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382,9 тыс. случаев заболевания, скончались 16,5 тыс. человек, из больниц выписаны 102,5 тыс. пациентов.

Источник: Газета Известия