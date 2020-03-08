Спустя 45 лет Нидерланды вернули Индонезии кинжал принца

Нидерланды передали Джакарте кинжал индонезийского принца Дипонегоро, который обещали вернуть еще 45 лет назад, пишет The Guardian.

Артефакт хранился в коллекции музея этнологии в Лейдене. Там его искали два года.

Как рассказал атташе по культуре индонезийского посольства Фери Исванди, кинжал является важным для Индонезии артефактом. К Нидерландам он попал в 1830 году, после того как Индонезию завоевала Голландская империя.

Амстердам признал независимость Джакарты только в 1949 году, и кинжал обещали вернуть вместе с другими личными вещами принца-героя, который оказывал пятилетнее сопротивление завоевателям.

Однако на родину тогда вернулись только седло, копье и церемониальный зонт.

Церемония передачи кинжала состоялась в начале марта в индонезийском посольстве в Гааге в присутствии министра культуры Нидерландов, посла Индонезии.

В ноябре 2018 года реликвии российской императорской семьи, захваченные ранее одной из религиозных организаций Ниццы, были возвращены России. В их числе — рубашка царя Александра II, в которой он был в последние часы жизни перед покушением 13 марта 1881 года.

Источник: Газета Известия