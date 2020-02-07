СП назвала недостаточное финансирование главной проблемой науки

Главной проблемой российской науки остается недостаточное финансирование. Расходы на эту сферу растут, но по-прежнему отстают от развитых стран, говорится в отчете Счетной палаты «Определение основных причин, сдерживающих научное развитие в Российской Федерации».

По объему относительных затрат на науку Россия находится на 34-м месте (1,1% ВВП), по индикатору внутренних затрат на исследования и разработки в расчете на одного исследователя — на 47-м ($93 тыс), передает РБК. При этом по количеству патентных заявок страна отстает от США почти в 16 раз, а от Китая — в 38 раз.

Среди других причин неэффективности науки названо несовершенство системы: механизм господдержки отсутствует, закрепленный за Академией наук механизм экспертизы научных и научно-технических результатов не применяется. Также нет комплексной системы мониторинга по результативности работ, учитываемого при распределении бюджета.

Кроме того, уровень научных публикаций признан недостаточным: только 5% российских статей в базе данных Scopus за 2018 год было опубликовано в журналах, входящих в топ-10 по уровню цитируемости. В США этот показатель составляет 22%, в Германии — 19%, в Китае — 17%.

Также счетная палата отметила отсутствие спроса на результаты разработок со стороны бизнеса и слабое привлечение кадров. Особенно заметен дефицит исследователей младше 29 лет — относительно 1993 года (тогда их было 1,315 млн) показатель упал почти в два раза.

6 февраля президент России Владимир Путин пообещал увеличить размер финансовой поддержки молодых ученых за научные результаты. По его словам, это будет сделано в ближайшее время.

Источник: Газета Известия