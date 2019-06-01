Среди московских бездомных нашли шведскую писательницу-фантаста

В Москве, неподалеку от Киевского вокзала, обнаружили бездомную, которая оказалась шведской писательницей. Об этом телеканалу «360» рассказали очевидцы. Как выяснили журналисты, гражданка Швеции Миа Йоханссон живет под деревом возле супермаркета уже пару недель.

Сотрудники магазина сперва приняли женщину, которая не говорит по-русски, за американку. Англоговорящим иностранцам она сказала, что родом из Канады, и просто «ждет автобус». Из русских слов женщина знает только «здравствуйте». Сперва она отказывалась от любой помощи, потом призналась, что нуждается в деньгах.