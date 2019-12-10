Среди погибших при стрельбе в Чехии оказались двое полицейских

Во время стрельбы в больнице в чешской Остраве погибли двое полицейских. Об этом сообщает tn.cz во вторник, 10 декабря.

Мужчины были сотрудниками тюремной службы, которая входит в структуру полиции.

«Меня крайне огорчила сегодняшняя новость о стрельбе и ее жертвах в Остравской больнице, в число которых вошли два наших коллеги. Я искренне соболезную их семьям», — сказал генеральный директор Пенитенциарной службы Чешской Республики Павел Ондрашек

Мужчина открыл огонь в больнице утром во вторник, 10 декабря. По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, нападавший расстрелял посетителей в зале ожидания, целясь своим жертвам в голову и шею. После этого преступник скрылся на серебристом Renault. Правоохранителям удалось выследить автомобиль, однако мужчина покончил с собой.

В результате происшествия погибли шесть человек — четверо мужчин скончались на месте, две женщины умерли в машине скорой помощи. Еще два человека пострадали.

По данным посольства РФ в Чехии, россиян среди пострадавших в инциденте нет. Информацию подтвердили в медучреждении, где произошла стрельба.

Источник: Газета Известия