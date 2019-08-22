Средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась за 7 месяцев на 5,5%

22 августа 2019     18
Средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась за 7 месяцев на 5,5%

Средняя цена полиса ОСАГО в России по итогам семи месяцев 2019 года снизилась на 5,5% и составила 5370 рублей. Такие цифры приводит Российский союз автостраховщиков (РСА) в четверг, 22 августа.

По данным ведомства, цена полиса ОСАГО для легковых автомобилей физических лиц в июле уменьшилась на 3,08% по сравнению с июлем прошлого года и составила 5363 рубля. Средняя выплата в январе – июле выросла на 4,3% — до 66,9 тыс. рублей.

Количество заявленных убытков в январе – июле этого года выросло на 5,5 % и составило 1,32 млн. штук, урегулированных — на 5,8%, до 1,32 млн. штук.

По мнению главы РСА Игоря Юргена, снижение стоимости полисов ОСАГО связано с ростом конкуренции между страховщиками, которая стала усиливаться после того, как с 9 января 2019 года начали действовать расширения тарифного плана для «автогражданки» на 20% вверх и вниз.

13 августа сообщалось, что МВД сделает процедуру проверки электронных полисов ОСАГО на дорогах проще. Водители смогут предъявлять документ в электронном виде или бумажную копию.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Медведев поставил вопрос о четырехдневной рабочей неделе
Медведев поставил вопрос о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда до 30 сентября 2019 года оценит идею введения в России четырехдневной рабочей недели. Об этом пишет газета «Известия» …


Медведчук договорится
Медведчук договорится. Киев восстановит железнодорожное и авиасообщение с Крымом

Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» подала петицию о восстановлении транспортного сообщения с Крымом. «Мы убеждены, что украинские поезда …


Неприятие Украиной российского Крыма обусловлено завистью к полуострову, который стал частью Европы в составе РФ
Неприятие Украиной российского Крыма обусловлено завистью к полуострову, который стал частью Европы в составе РФ

Неприятие Украиной российского Крыма обусловлено завистью к полуострову, который стал частью Европы в составе РФ. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко. …


На Приморском бульваре Севастополя станет светлее
На Приморском бульваре Севастополя станет светлее

От Дворца детского и юношеского творчества до дома Москвы «Горсвет» заменит 80 светильников. В прошлом году модернизировали систему освещения на …


Трое жителей Челябинска заблудились ночью в крымском лесу
Трое жителей Челябинска заблудились ночью в крымском лесу

Сегодня около полуночи оперативному дежурному МЧС поступило сообщение о том, что в районе села Фурмановка Бахчисарайского района в лесу заблудились …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты