Сроки строительства жилья для сирот сорваны в Пензе

5 сентября 2019     19
Сроки строительства жилья для сирот сорваны в Пензе

В Пензе управление капитального строительства направило претензию подрядчику, который задерживает строительство жилья для детей-сирот. Работы должны были завершить до 31 марта, но объект до сих пор не сдали.

«В установленный срок работы по третьему этапу не завершены, и по состоянию на сегодняшний день дом в эксплуатацию не введен, что привело к срыву муниципальной программы и нарушению прав детей-сирот на обеспечение жильем», — цитирует начальника управления Игоря Умнова пресс-служба мэрии.

На площадке нет необходимых материалов и достаточного количества бригад, передает ИА «Пенза-Пресс». Управление требует срочно активизировать строительные работы.

Напомним, в конце 2018 года вступили в силу поправки в Жилищный кодекс, устанавливающие квоту на покупку квартир для детей-сирот. Если раньше для бывших воспитанников сиротских учреждений могли строить целые дома, Минимущество проводило торги и полностью их выкупало, то теперь в одном здании количество таких квартир не должно превышать 25%.

Источник: Газета Известия

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