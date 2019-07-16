Срок заключения осужденной в США россиянки Осиповой сократился

Предполагаемый срок заключения россиянки Богданы Осиповой, осужденной в США за похищение собственных детей, сократился на год. Об этом во вторник, 16 июля, сообщает ТАСС.

«Дата освобождения приблизилась на год. По нашим данным, Федеральное бюро изменило дату из-за хорошего поведения Богданы в заключении. Более того, по законам есть вероятность и того, что освобождение может состояться еще раньше. Мы на это очень надеемся», — отметила подруга Осиповой Надежда Никонорова.

Отмечается, что Осипова уже провела под стражей в ожидании решения суда два года из семи лет, к которым была в итоге приговорена. В связи с этим предполагалось, что срок ее заключения составит еще пять лет.

6 июня федеральный окружной суд города Уичито приговорил россиянку к семи годам тюремного заключения за похищение и вывоз собственных детей за пределы США, а также за вымогательство. После отбывания наказания в США Осипова три года будет пребывать под надзором, также ее обязали заплатить штраф в размере $18,4 тыс. При этом суд отказался рассматривать иск россиянки о насилии со стороны бывшего мужа, обвинив ее в манипуляциях и воспрепятствовании правосудию.

В 2014 году Осипова, которая имеет российское и американское гражданство, забрала годовалую дочь из семьи экс-супруга в США, после чего ребенка объявили в розыск. В России женщина обратилась с иском об определении места жительства двоих детей от брака с американцем. Суд решил оставить несовершеннолетних россиянке и определить их место жительства в РФ.

В сентябре 2017 года Осипова вновь приехала в Соединенные Штаты, где была задержана по обвинению в похищении собственного ребенка, так как по закону США дети, рожденные в браке с американцем, должны оставаться в этой стране.

8 июня экс-супруг предложил Осиповой разделить опеку над детьми. Сама россиянка, по ее словам, против этого. Сейчас дети Осиповой находятся в Калининграде, под опекой ее родственницы.

Источник: Газета Известия