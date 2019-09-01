Срыв перехода Аршавина в «Барселону» объяснили

1 сентября 2019     6
Срыв перехода Аршавина в «Барселону» объяснили

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал срыв трансфера российского полузащитника Андрея Аршавина в каталонскую «Барселону» в 2008 году. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Почему трансфер не состоялся? Цена не стала проблемой. “Зениту” не было принципиально продать игрока в “Арсенал” за 18 миллионов евро или за 15 в “Барселону”. Разница небольшая. Андрей всегда мечтал играть за каталонцев. Я договорился, что его возьмут за 15 миллионов евро. Дело дошло до переговоров между президентами, а потом сделка не сложилась», — рассказал Селюк.

Слухи о том, что Аршавин может пополнить состав «Барселоны», начались после чемпионата Европы-2008, где сборная России добралась до полуфинала турнира. Российский хавбек вошел в символическую сборную Евро-2008. В феврале 2009-го игрок присоединился к лондонскому «Арсеналу».

Аршавин известен по выступлениям за санкт-петербургский «Зенит». Он трижды становился чемпионом России в составе сине-бело-голубых. Также вместе с клубом он завоевал Кубок УЕФА в 2008 году.

Источник: Лента.Ру

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