Ставка на чёрное: Россия и Украина продлили контракт на транзит нефти

Продление контракта на транзит нефти через Украину вряд ли повлияет на ход переговоров Москвы и Киева по газу, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Во вторник компании «Транснефть» и «Укртранснафта» заключили 10-летнее соглашение на транспортировку сырья в Европу. При этом базовые принципы сотрудничества остались без изменений. Нефтяной транзит менее политизирован, чем газовый, отмечают аналитики, к тому же объёмы прокачки через Украину не так велики и привлекают меньше внимания.

С нефтью проще

Россия и Украина продлили договор на транзит нефти на 10 лет — до 1 января 2030 года. Об этом объявила компания «Укртранснафта». В сообщении отмечается, что базовые принципы сотрудничества, в частности, порядок оплаты услуг и взаимодействие технических служб, остаются без изменений. В компании подчеркнули, что заключение дополнительного соглашения о продлении контракта гарантирует устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины и «создает основу для загрузки системы магистральных нефтепроводов объёмами нефти в направлении стран Европы».

Через Украину проходит одна из веток нефтепровода «Дружба» в направлении Венгрии и Словакии. В 2018 году по этой магистрали было транспортировано 13,3 млн т нефти — на 4,3% меньше, чем годом ранее. При этом всего по «Дружбе» в Европу прокачивается около 60 млн т сырья.

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин отказался комментировать «Известиям» новое соглашение.

Продление контракта произошло на фоне продолжающихся переговоров Москвы и Киева по новому договору на транзит газа через территорию Украины. Действующее соглашение заканчивается 31 декабря этого года. Было проведено несколько встреч в двустороннем и трёхстороннем (с участием Евросоюза) формате, но компромисс пока не найден.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отмечает, что договариваться с Киевом по транзиту нефти всегда было легче, чем по газу.

— Нефтяной вопрос у нас совершенно не политизирован, в отличие от газового. Одна из причин — нет условия «бери или плати» при транспортировке нефти. 10-летний контракт не означает, что в нём есть жёсткие объемы прокачки. Он позволяет качать через Украину, но не обязывает это делать, — пояснил «Известиям» Игорь Юшков.

Кроме того, по словам эксперта, зависимость двух стран от нефтяного транзита гораздо меньше, чем от газового. Если Украина откажется прокачивать сырьё, Россия сможет доставить его другим путём, в отличие от голубого топлива, где альтернативных маршрутов пока нет, подчеркнул Игорь Юшков.

При этом прекращение нефтяного транзита не так сильно ударит по самой Украине, как остановка газовой трубы. За транзит голубого Киев получает около $3 млрд в год. Плата за прокачку нефти исчисляется не миллиардами, а десятками миллионов долларов, отметил эксперт.

Игорь Юшков считает, что показательным моментом для сотрудничества Москвы и Киева по нефти стала ситуация с загрязнением трубопровода «Дружба».

— С Украиной удалось договориться легче, чем с Польшей и даже Белоруссией. «Транснефть» заказала Украине откачку нефти в отдельные резервуары и этот участок очистился быстрее остальных, а транзит в Европу продолжился, — отметил эксперт.

Белорусский концерн «Белнефтехим» 19 апреля этого года сообщил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по «Дружбе». Содержание хлорорганических соединений в сырье превышало предельные значения в десятки раз. 24 апреля белорусская сторона остановила транзит российской нефти в Европу. Прокачку нефти по «Дружбе» в полном объеме восстановили к июлю.

Газовый тупик

Продление договора по нефти никак не повлияет на газовые переговоры Москвы и Киева, считает Игорь Юшков, так как в них участвуют совершенно другие игроки. Велик риск того, что стороны не успеют договориться до истечения срока действующего контракта, шансы прийти к соглашению до Нового года — 40/60, полагает он.

По мнению эксперта-аналитика «Финама» Алексея Калачёва, основная причина различий в переговорах по нефти и газу в том, что «Газпром» играет роль одновременно и добывающей, и транспортирующей компании.

— «Транснефть» представляет собой просто транспортирующую организацию. Это не её сырье, она лишь предоставляет услуги по прокачке. Там всё работает по рыночному принципу. Действующий договор нормальный, пересматривать необходимости нет, поэтому его и продлили, — сказал «Известиям» Алексей Калачёв.

Эксперт согласен, что подписанный нефтяной договор не ускорит ход переговоров по транзиту газа. Он не исключил вариант, при котором российская сторона может пойти на принцип и остановить транзит, как уже было в 2009 году. Однако в итоге договор всё равно будет подписан, если не в декабре, то, допустим, в марте, считает Алексей Калачёв.

— Совсем остановить транзит через Украину нельзя, без него мы не сможем выполнить свои обязательства перед европейскими потребителями. В результате неизвестно, что будет дороже — заплатить Киеву штраф по решению Стокгольмского арбитража и продолжить транзит или не платить, но получить претензии в случае срыва поставок газа, — отметил эксперт.

Между тем старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов считает, что заключённое соглашение по транзиту нефти может оказать положительное влияние на газовые переговоры хотя бы с психологической точки зрения. Это показывает, что с Украиной можно договариваться, отмечает эксперт.

Источник: Газета Известия