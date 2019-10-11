Стала известна длительность пресс-марафона Зеленского

Так называемый пресс-марафон украинского президента Владимира Зеленский в Киеве длилась более 14 часов. Об этом сообщило РБК.

Всего на мероприятие было аккредитовано более 300 представителей прессы, в том числе несколько российских СМИ. Украинский лидер отвечал на вопросы на рынке Kyiv Food Market, сидя за столом, за который каждые 30 минут к президенту приглашали по 7-10 журналистов.

Ранее, 10 октября, представитель национального реестра рекордов вручил Зеленскому сертификат об установлении мирового рекорда по продолжительности пресс-конференции. Это была первая пресс-конференция Зеленского в статусе главы государства. Разговор с журналистами прошел на территории киевского фуд-маркета и продлился более восьми часов.

Кроме того, президенту сделали специальные уколы для поддержки голосовых связок, чтобы он не потерял голос во время так называемого пресс-марафона, который длился более восьми часов.

Источник: Газета Известия