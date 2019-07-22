Стала известна зарплата Кокорина и Мамаева в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат работу в колонии. Об этом сообщают «Вести недели».
Футболисты будут работать в швейном тюремном цеху. Их ждет восьмичасовой рабочий день, шесть дней в неделю. В обязанности Кокорина и Мамаева будет входить упаковка одноразовых костюмов. Их зарплата составит 9,3 тысячи рублей за вычетом налогов.
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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат работу в колонии. Об этом сообщают «Вести недели». Футболисты будут работать в швейном …
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