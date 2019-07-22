Стала известна зарплата Кокорина и Мамаева в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат работу в колонии. Об этом сообщают «Вести недели».

Футболисты будут работать в швейном тюремном цеху. Их ждет восьмичасовой рабочий день, шесть дней в неделю. В обязанности Кокорина и Мамаева будет входить упаковка одноразовых костюмов. Их зарплата составит 9,3 тысячи рублей за вычетом налогов.

20 июля журналистка Ольга Скабеева опубликовала фотографию из барака футболистов. На снимке видны кровати с табличками, на которых есть фотографии спортсменов в тюремной одежде, указаны их годы рождения, номер статьи, даты начала и окончания срока.

13 июня Мосгорсуд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы, Мамаева — к одному году и пяти месяцам. Футболисты были этапированы в колонию №4 в Белгородской области. Спортсмены находились в СИЗО с октября 2018-го после того, как устроили две драки в центре Москвы.

Источник: Лента.Ру