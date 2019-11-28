Стали известны гонорары Александра Емельяненко и пауэрлифтера Кокляева за бой

Победитель боксерского поединка между бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым получит миллион рублей. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Проигравший получит гонорар размером в 500 тысяч рублей. Поединок пройдет 29 ноября в Москве по правилам любительского бокса.

Поединок 38-летнего бойца и паурлифтера спровоцирован конфликтом спортсменов в социальных сетях. В преддверии боя у них также возникла потасовка, в результате которой Кокляев получил рассечение. Пауэрлифтер, который никогда прежде не занимался единоборствами, во время подготовки прибегал к помощи российского тяжеловеса Александра Волкова.

В последний раз Емельяненко принимал участие в поединке в августе 2018-го. Тогда его бой с американцем Тони Джонсоном завершился вничью. В марте 2019-го у спортсмена возникли проблемы с законом: Емельяненко скрылся с места ДТП в Кисловодске, а после вступил в грубую перепалку с представителем правоохранительных органов. Тяжеловес получил административный арест сроком на 10 суток. Это повлекло за собой отмену боя в промоушене Russian Cagefihgting Championship.

Источник: Лента.Ру