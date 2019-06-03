Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию

Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».

Выяснилось, что лидирующие позиции заняли Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ и Татарстан. Эксперты установили, что эти города и субъекты РФ обеспечивают около 40% общего валового регионального продукта.

Если рассчитывать рейтинг городов по шкале от 1 до 100, то у Москвы 88,049 балла, Санкт-Петербурга 86,141 балла, Ханты-Мансийского автономного округа 78,398 балла, а у Татарстана 75,069.

Ниже 15 баллов получили Республика Ингушетия, Республика Алтай, Еврейская автономная область и Тыва.

Источник: Газета Известия