Стали известны детали переговоров о разведении войск в Донбассе

17 января 2020     12
Стали известны детали переговоров о разведении войск в Донбассе

Стали известны детали переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске между представителями Украины и России, которые обсуждали девять возможных участков для разведения войск в Донбассе. Об этом телеканалу «Громадське» сообщили два источника в ТКГ.

Представители Украины настаивали на разведении сил и средств в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселицы Второй, а также около контрольно-пропускного пункта (КПП) «Гнутово».

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В то же время российская сторона настаивала на отводе вооружения в районе населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Раскладка, Широкино, вблизи Авдеевки и КПП «Гнутово».

В итоге представители Киева и Москвы согласовали разведение сил лишь у КПП «Гнутово». При этом стороны договорились о следующей встрече 29 января.

16 января в Киеве назвали новое условие выполнения минских соглашений. Украинские власти настаивают, что местные выборы в Донбассе могут быть проведены лишь после возвращения в регион всех внутренне перемещенных лиц и беженцев.

На состоявшемся 9 декабря саммите «нормандской четверки» в Париже стороны обратили внимание на важность отвода сил и средств в трех новых пунктах к концу марта 2020 года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и разведение войск Вооруженных сил Украины и самопровозглашенных республик Донбасса.

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Источник: Лента.Ру

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