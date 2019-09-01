Стали известны новые детали инцидента с падением вертолета в Подмосковье

1 сентября 2019     36
Стали известны новые детали инцидента с падением вертолета в Подмосковье

Вертолет, упавший в Клязьминское водохранилище в Московской области, в результате чего погибли два человека, был официально зарегистрирован. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на замглавы регионального управления МЧС Сергея Войну.

По его словам, пока неизвестно, было ли у пилота разрешение на полеты — по этому вопросу будут проводиться следственные действия.

«Но летательный аппарат был зарегистрирован. Все официально, документы это подтверждают», — сказал Война.

Он также уточнил, что вертолет в настоящий момент лежит на глубине 3-5 метров, и спасатели готовятся его поднимать.

По его словам, сообщение о крушении воздушного судна поступило в 18:05, первые спасательные подразделения прибыли в 19:15. В 19:30 специалисты установили место падения, тела погибших извлекли в 21:30.

«Практически уже в темноте доставали», — подытожил Война.

Вертолет вылетел с частного поля в Мытищинском районе и совершал прогулочный полет. По предварительным данным, перед падением воздушное судно могло зацепиться за провода ЛЭП. В результате крушения погибли отец и сын: Борисов Вадим и Борисов Александр.

Следственный комитет по факту инцидента возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Источник: Газета Известия

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