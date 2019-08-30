Стали известны обстоятельства смерти детдомовца в Сергиевом Посаде

30 августа 2019     21
Стали известны обстоятельства смерти детдомовца в Сергиевом Посаде

Шестилетний воспитанник детского дома-интерната в Сергиевом Посаде скончался в реанимации районной больницы. Об этом RT рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

В ведомстве сообщили, что мальчика, который был инвалидом, госпитализировали 19 июля, и до 16 августа врачи боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось. Семью ребенка не оповестили о его смерти, поскольку родители были лишены родительских прав и ни разу не навещали его в интернате за все время его пребывания в учреждении. Известно, что ребенок страдал ДЦП и эпилепсией.Следственный комитет и прокуратура устанавливают причины гибели мальчика.

28 августа бабушка мальчика рассказала, что о смерти внука узнала случайно, спустя пять дней после похорон. По ее словам, в 2017 году у ее 33-летней дочери изъяли троих детей. Старшего сына и младшую дочь передали в приемную семью, а среднего ребенка из-за инвалидности отправили в специализированный интернат. В 2018 году представители опеки обратились в полицию с заявлением о том, что женщина якобы совращала старшего сына. Мать детей поместили в СИЗО.

22 июля сообщалось, что на Кубани бизнесмен держал на цепи в сарае своего 10-летнего сына.

Источник: Газета Известия

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