Стали известны подробности второго сезона сериала «Ведьмак»

Создатели сериала «Ведьмак» планируют изменить нарратив во втором сезоне шоу по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского. Об этом в пятницу, 24 января, рассказала шоураннер проекта Лорен Хиссрик в интервью изданию Vulture.

По ее словам, зрители были возмущены и сбиты с толку нелинейным повествованием первого сезона, поскольку создатели ввели в шоу нескольких персонажей из разных временных отрезков — Геральта, Йеннифер и Цири. Хиссрик заявила, что в последующих эпизодах «Ведьмака» этого можно будет избежать за счет того, что все три героя окажутся в одном временном пространстве.

«Истории будут гораздо более линейными. Они не все будут одной историей, мы добавим, например, флешбеки. Но у нас точно больше не будет в сюжете событий с разницей в 100 лет», — подчеркнула шоураннер.

Первый сезон сериала, состоящий из восьми серий, вышел на экраны 21 декабря 2019 года. Главную роль — истребителя чудовищ Геральта из Ривии — исполнил британский актер Генри Кавилл. Съемки второго сезона начнутся в феврале 2020 года.

Сериал «Ведьмак» стал самым популярным премьерным шоу на стриминговой платформе Netflix за всю ее историю. За четыре недели с момента запуска его посмотрели с 76 млн устройств.

Источник: Газета Известия