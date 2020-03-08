Стали известны популярные у москвичек государственные онлайн-сервисы

Жительницы Москвы чаще всего пользуются электронными ресурсами портала госуслуг в области образования и здравоохранения. Об этом сообщили на сайте мэра российской столицы в международный женский день 8 марта.

Отмечается, что женщины могут записывать своих детей к врачу, в детский сад, школу, кружки и секции. При помощи портала госуслуг они также могут узнать оценки своего ребенка в школе.

Помимо этого, сайт mos.ru пользуется популярностью у женщин из-за доступа к медицинским услугам. «Жительницы Москвы могут не только записаться на прием к врачу онлайн, но и оформить подписку на получение результатов медицинских анализов по электронной почте, а с недавнего времени — получить доступ к электронной медицинской карте», — говорится в сообщении.

Ранее, 6 марта, социологический опрос показал, что 70% женщин считают важным наличие равных с мужчинами карьерных возможностей. Также 57% респондентов заявили о важности одинаковой оплаты труда вне зависимости от гендера.

Источник: Газета Известия