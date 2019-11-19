Стали известны причины задержания экс-депутата Хабаровской краевой думы

19 ноября 2019     16
Стали известны причины задержания экс-депутата Хабаровской краевой думы

Стали известны подробности задержания бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова. Его задержали по подозрению в причастности к убийству предпринимателя Евгения Зори в 2004 году. Об этом сообщил следователь в ходе заседания Басманного суда Москвы, передает во вторник, 19 ноября, ТАСС.

«Уголовное дело было возбуждено в 2004 году в связи с тем, что в Хабаровске нашли труп Евгения Зори», — заявил следователь.

Сообщается, что тело Зори с огнестрельными ранениями нашли на одной из улиц Хабаровского края в 2004 году. Он был учредителем нескольких коммерческих организаций города. Причастность Мистрюкова к преступлению подтверждают показания свидетелей.

В свою очередь, защита обвиняемого заявила об оказании на него давления и настаивает на отсутствии доказательств.

«Уже подходит к концу 15-летний срок давности привлечения к ответственности по этому убийству. И сейчас Мистрюкова задерживают, вывозят в Москву, проводят его допросы, обыски без привлечения адвокатов по соглашению», — заявил защитник Мистрюкова в суде.

Отмечается, что в 2004 году Мистрюкова уже привлекали к этому делу, но подозрения были сняты. По мнению защиты, новое задержание бизнесмена произведено для того, чтобы надавать на него и получить показания на иных лиц.

Мистрюков подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее во вторник стало известно, что ходатайство с требованием арестовать Мистрюкова поступило в суд. Сообщается, что бывший депутат является директором компании «Дальпромснаб» и владеет 25% акций ООО «Торекс». Такую же долю в этой фирме имеет супруга главы Хабаровского края Сергея Фургала Лариса Стародубова. Кроме того, Фургал и Мистрюков ранее являлись деловыми партнерами.

Источник: Газета Известия

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