Стали известны причины увольнения личной помощницы Трампа

Мадлен Вестерхаут, личная помощница американского президента Дональда Трампа, ушла в отставку из-за комментариев о дочерях главы государства Иванке и Тиффани Трамп. Об этом в пятницу, 30 августа, пишет газета Politico со ссылкой на свои источники.

Вестерхаут, уточняет издание, ранее в этом месяце в ходе неформальной беседы с журналистами похвасталась, что у Трампа отношения с ней лучше, чем с его собственными дочерьми. Она также высказалась, что американский лидер не любит фотографироваться с дочерью Тиффани, поскольку считает, что у нее избыточный вес. Вдобавок, говорила Вестерхаут, Трамп «не мог различить Тиффани в толпе».

«Она выпила пару бокалов и нехарактерно неосторожным образом разоткровенничалась с репортерами», — рассказал источник издания. Как уточняется, комментарии, о которых идет речь, прозвучали во время беседы с журналистами не для печати на ужине в гольф-клубе Трампа в Бедминстере в штате Нью-Джерси 17 августа.

Комментируя ситуацию с увольнением, Трамп подтвердил, что отставка произошла на фоне высказываний Вестерхаут о личной жизни президента. Глава Белого дома при этом назвал эти комментарии «немного оскорбительными». По его словам, его помощница была «очень хорошим человеком» и выполняла работу достойно.

Об отставке Вестерхаут стало известно ранее, 29 августа. Газета Politico со ссылкой на источники писала, что чиновница в последнее время стремилась расширить спектр своих обязанностей в американской администрации. В частности, она хотела заняться организацией поездок главы государства за границу. Такая активность не понравилась ряду чиновников в окружении президента. Комментарии Вестерхаут о личной жизни Трампа стали «последней каплей».

Источник: Газета Известия