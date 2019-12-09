Стали известны регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек у населения

9 декабря 2019     14
Стали известны регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек у населения

Республики Северного Кавказа вошли в лидирующую пятерку рейтинга по отсутствию вредных привычек у населения. Такие данные получены в ходе исследования «РИА Новости».

Отмечается, что при составлении списка учитывались потребление табака и алкоголя, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами в 2018 году.

Первое место в рейтинге заняла Чечня, следом за ней — Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия.

Кроме северокавказских республик в лидирующую десятку входят Волгоградская и Тамбовская области, Ставропольский край, Татарстан и Саратовская область.

При этом эксперты отмечают, что максимальная приверженность вредным привычкам наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе, который по результатам исследования занял последнюю строчку рейтинга.

Выше него расположились Камчатский край, Магаданская область, Бурятия, Еврейская автономная и Сахалинская области.

Москва заняла в рейтинге 53-ю строчку, что на четыре места выше, чем годом ранее, Санкт-Петербург поднялся на 70-е место — это на шесть строчек лучше прошлогоднего результата.

Ранее, 4 декабря, сообщалось, что в России упали продажи ряда алкогольных напитков, включая вино и водку.

Источник: Газета Известия

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