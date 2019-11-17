Стали известны результаты медобследования Трампа

17 ноября 2019     22
Стали известны результаты медобследования Трампа

Здоровье президента США Дональда Трампа в порядке, жалоб на самочувствие у него нет, сообщила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Ранее в этот же день американский лидер прошел медосмотр. По словам Гришэм, врачи быстро осмотрели 73-летнего Трампа, взяли у него анализы, и в настоящее время глава Белого дома направился в Вашингтон.

«Президент по-прежнему здоров, энергичен и не имеет жалоб, что показали и его регулярные активные выступления на митингах перед тысячами американцев несколько раз в неделю», – цитирует пресс-секретаря «РИА Новости».

Президент США проходит ежегодное плановое медицинское обследование в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Ранее Гришэм отмечала, что нынешний медосмотр Трампа не был запланирован, однако из-за плотного графика в 2020 году, он решил проверить здоровье пораньше.

В начале года врач президентской администрации Ронни Джексон оценил состояние здоровья американского лидера.

Источник: Газета Известия

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